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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 24 kuruş, en düşük 265 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

09.08.2019 14:36 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 24 kuruş, en düşük 265 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,64 azalarak 122 milyon 932 bin 716 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 24 kuruş, en düşük saat 15.00'te 265 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 309 lira 971 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 49 kuruştan, en düşük 301 lira 30 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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