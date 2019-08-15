Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 10 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,37 azalarak 151 milyon 248 bin 79 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 322 lira 10 kuruş, en düşük saat 06.00'da 299 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 314 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 304 lira 26 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA