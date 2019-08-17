Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 61 kuruş, en düşük 152 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,17 azalarak 107 milyon 457 bin 778 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 312 lira 61 kuruş, en düşük saat 09.00'da 152 lira 44 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 275 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 56 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA