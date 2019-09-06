Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 62 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,29 azalarak 137 milyon 724 bin 335 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 62 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 206 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 294 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 18 kuruş, en düşük 277 lira 96 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA