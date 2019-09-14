Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 89 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,32 azalarak 95 milyon 696 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 308 lira 89 kuruş, en düşük saat 05.00'te 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 244 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 246 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 73 kuruş, en düşük 260 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA