Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 76 kuruş, en düşük 278 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalarak 142 milyon 399 bin 305 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 320 lira 76 kuruş, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00'te 278 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 14 kuruş, en düşük 294 lira 94 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA