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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 168 lira olarak belirlendi.

20.10.2019 14:16Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 168 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,24 artarak 105 milyon 188 bin 879 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 62 kuruş, en düşük saat 00.00, 03.00 ve 04.00'te 168 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 3 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 93 kuruş, en düşük 147 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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