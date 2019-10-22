Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

22.10.2019 14:32Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 artarak 111 milyon 323 bin 262 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 335 lira, en düşük saat 00.00 ve 04.00'te 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 9 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:48 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Somalı madenciler için "yol haritası"
15:44 Kılıçdaroğlu: Adaleti mumla arıyoruz
15:34 Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım
15:29 2019 Kartepe Zirvesi için geri sayım
15:14 YÖREX, kapılarını yarın açıyor!
15:14 Tofaş’ın gönüllü eğitmenleri çocuklara kodlama öğretiyor
15:09 NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı
22.10.2019 15:56:38