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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 93 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.

25.10.2019 14:34Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 93 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 azalarak 113 milyon 763 bin 242 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 334 lira 93 kuruş, en düşük saat 04.00'te ve 00.00'da 269 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 69 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 54 kuruş, en düşük 175 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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