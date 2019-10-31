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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

31.10.2019 14:24Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,24 azalarak 119 milyon 774 bin 150 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00'da 240 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 104 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira, en düşük 208 lira 69 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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