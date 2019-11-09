Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 45 kuruş, en düşük 167 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,72 azalarak 96 milyon 627 bin 137 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 328 lira 45 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 167 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 267 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 268 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 271 lira 78 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA