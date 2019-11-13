Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 12 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,58 azalarak 125 milyon 58 bin 937 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 334 lira 12 kuruş, en düşük saat 04.00'te 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira, en düşük 271 lira 78 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA