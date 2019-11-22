Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 10 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 10 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,07 azalarak 122 milyon 791 bin 546 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 330 lira 10 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 19 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 301 lira 46 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 43 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:17 Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı
15:03 Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı
15:02 Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak
15:00 Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı
14:53 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 15:27:50