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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

23.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:24Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,37 azalarak 105 milyon 136 bin 352 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 333 lira 55 kuruş, en düşük saat 23.00'te 198 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 297 lira 11 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 298 lira 66 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 10 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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