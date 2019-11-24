Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 44 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 artarak 127 milyon 876 bin 847 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 331 lira 44 kuruş, en düşük saat 03.00'te 198 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 53 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 298 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA