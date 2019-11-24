Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 44 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

24.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:28Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 44 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 artarak 127 milyon 876 bin 847 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 331 lira 44 kuruş, en düşük saat 03.00'te 198 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 53 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 298 lira 61 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:26 ASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:44 TAYSAD belgeseli geleceğin sanayicilerine ilham kaynağı olacak
14:38 Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF'te ele alınıyor
14:28 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:24 Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
13:37 Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
20:17 Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
24.11.2019 15:28:15