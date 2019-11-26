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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359 lira 32 kuruş, en düşük 255 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

26.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:22Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359 lira 32 kuruş, en düşük 255 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,2 artarak 145 milyon 363 bin 125 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 359 lira 32 kuruş, en düşük saat 04.00'te 255 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 324 lira 66 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 321 lira 83 kuruş olarak gerçekleşti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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