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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 25 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.

27.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:24Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 25 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,6 azalarak 138 milyon 570 bin 99 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 329 lira 25 kuruş, en düşük saat 04.00'te 269 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 315 lira 69 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 314 lira 13 kuruş olarak gerçekleşti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359 lira 32 kuruş, en düşük 255 lira 40 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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