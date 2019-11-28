Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

28.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:18Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,2 azalarak 130 milyon 40 bin 654 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 172 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 28 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 299 lira 55 kuruş olarak gerçekleşti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 25 kuruş, en düşük 269 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:30 İngiltere-ABD müzakerelerine ilişkin sızdırılmış belgeler, Ada'yı karıştırdı
16:28 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor"
16:20 DAP İdaresinden 12 proje için 36 milyon lira destek
16:20 DTO'nun 5 milyon euro bütçeli dev projesi hayata geçiyor
16:15 Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
22:11 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
28.11.2019 16:33:49