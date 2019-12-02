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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

02.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:32Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,58 artarak 133 milyon 225 bin 269 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 84 kuruş olarak gerçekleşti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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