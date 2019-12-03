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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 29 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 29 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,77 artarak 136 milyon 922 bin 694 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 331 lira 29 kuruş, en düşük saat 04.00'te 184 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 305 lira 67 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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