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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 40 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

06.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:22Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 40 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,57 azalarak 130 milyon 304 bin 974 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 332 lira 40 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 65 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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