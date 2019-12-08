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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

08.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:36Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25 artarak 145 milyon 181 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 05.00'te 200 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 67 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 335 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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