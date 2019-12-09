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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 284 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

09.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:22Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 284 lira 57 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,6 artarak 149 milyon 57 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira, en düşük saat 04.00'te 284 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 321 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 322 lira 97 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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