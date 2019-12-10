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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

10.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:36Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5 azalarak 141 milyon 534 bin 271 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 21 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 284 lira 57 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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