Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 254 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

11.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:24Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 254 lira 58 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,43 artarak 144 milyon 982 bin 569 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira, en düşük saat 03.00'te 254 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 320 lira 85 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:38 İBB çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı - Ekonomi
16:38 İşletmelere gümrük ve ihracatın püf noktaları anlatılacak - Ekonomi
16:24 OPEC'in ham petrol üretimi kasımda azaldı - Ekonomi
16:13 “E-ticarette başarının sırrı ürünü doğru anlatmak” - Ekonomi
16:11 GTO Tam açıldı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11.12.2019 16:42:02