Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

12.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:18Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,24 azalarak 141 milyon 724 bin 58 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de 335 lira, en düşük saat 04.00'te 200 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 27 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 254 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:20 Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:17 ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor - Ekonomi
17:02 Bankalararası Kart Merkezi'nden kart dolandırıcılık iddialarına karşı açıklama geldi - Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Ekonomi
16:52 TCMB, 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
15:13 Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi
14:55 Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
12.12.2019 17:22:17