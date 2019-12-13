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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 93 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

13.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:24Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 93 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,03 azalarak 118 milyon 994 bin 5 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 316 lira 93 kuruş, en düşük saat 05.00'te 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 97 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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