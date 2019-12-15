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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

15.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:18Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,36 artarak 125 milyon 987 bin 87 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 99 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 41 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 97 kuruş, en düşük 116 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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