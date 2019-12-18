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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 278 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

18.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:26Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 278 lira 48 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,23 artarak 144 milyon 96 bin 807 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 335 lira, en düşük saat 04.00'te 278 lira 48 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 75 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 269 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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