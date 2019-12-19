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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 99 kuruş, en düşük 268 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

19.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:20 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 99 kuruş, en düşük 268 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 azalarak 135 milyon 391 bin 258 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 327 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 268 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 36 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 278 lira 48 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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