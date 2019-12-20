Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,8 azalarak 119 milyon 301 bin 233 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 316 lira, en düşük saat 23.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 135 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 99 kuruş, en düşük 268 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA