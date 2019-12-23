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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 27 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 27 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,83 artarak 141 milyon 310 bin 417 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 333 lira 27 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 809 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 99 kuruş, en düşük 44 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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