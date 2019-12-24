Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

24.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:24 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,99 azalarak 130 milyon 16 bin 682 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 324 lira 45 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 23.00'te 172 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 79 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 27 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:06   Boeing'den tedarikçilere 737 MAX parçası sevkiyatını durdurma çağrısı - Ekonomi
15:05   KARDÖKMAK Avrupa'ya açılıyor - Ekonomi
15:04   Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı - Ekonomi
15:04   TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor - Ekonomi
14:53   Ordu Valisi: "Hedefimiz sanayide 30 bin istihdam" - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
12:14   Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı - Ekonomi
24.12.2019 15:12:46