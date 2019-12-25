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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 59 kuruş, en düşük 172 lira olarak belirlendi.

25.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:40 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 59 kuruş, en düşük 172 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,95 azalarak 126 milyon 181 bin 290 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 326 lira 59 kuruş, en düşük saat 03.00'te 172 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 52 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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