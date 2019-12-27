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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 59 kuruş, en düşük 199 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

27.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 59 kuruş, en düşük 199 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 128 milyon 805 bin 511 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 330 lira 59 kuruş, en düşük saat 05.00'te 199 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 301 lira 859 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 80 kuruştan, en düşük 153 lira 97 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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