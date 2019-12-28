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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 48 kuruş, en düşük 121 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

28.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:34 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 48 kuruş, en düşük 121 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26 azalarak 94 milyon 978 bin 24 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 314 lira 48 kuruş, en düşük saat 08.00'de 121 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 236 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 243 lira 95 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 59 kuruştan, en düşük 199 lira 90 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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