Haberler » Ekonomi » Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 111 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:18 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 111 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,75 artarak 123 milyon 282 bin 136 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 111 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 275 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 77 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 7 kuruş, en düşük 45 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:29   2019'un ekonomi karnesi; en çok dolar konuşuldu - Ekonomi
16:28   TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Ekonomi
16:18   Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması: Bildirimde bulunduk ama olmadı - Ekonomi
16:12   Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe'den AB üyeliği için destek istedi - Ekonomi
16:11   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" - Ekonomi
16:02   Japonya'da 50 bin uçak bileti yabancı turistlere bedava dağıtılacak - Ekonomi
15:37   Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor - Ekonomi
15:23   Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı - Ekonomi
15:22   QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler - Ekonomi
14:36   Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor - Ekonomi
30.12.2019 16:35:52