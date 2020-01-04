Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 71 kuruş, en düşük 180 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,03 azalarak 120 milyon 270 bin 427 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 329 lira 71 kuruş, en düşük saat 23.00'te 180 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 345 lira, en düşük 260 lira 59 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA