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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 93 kuruş, en düşük 248 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

07.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 93 kuruş, en düşük 248 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,20 artarak 161 milyon 68 bin 325 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 343 lira 93 kuruş, en düşük saat 04.00'te 248 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 323 lira 70 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 16 kuruş, en düşük 178 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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