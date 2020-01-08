Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 94 kuruş, en düşük 225 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,31 artarak 161 milyon 569 bin 917 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 343 lira 94 kuruş, en düşük saat 04.00'te 225 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 648 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 93 kuruş, en düşük 248 lira 40 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA