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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 338 lira 26 kuruş, en düşük 279 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

10.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:30Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 338 lira 26 kuruş, en düşük 279 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,3 azalarak, 143 milyon 912 bin 285 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 338 lira 26 kuruş, en düşük saat 03.00'te 279 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 323 lira 141 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 348 lira 1 kuruş, en düşük 260 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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