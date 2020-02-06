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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 345 lira 40 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

06.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:20Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 345 lira 40 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.?
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 3,56 artarak 172 milyon 401 bin 601 lira oldu.?
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 345 lira 40 kuruş, en düşük saat 00: 00, 03: 00,04.00 ve 05: 00'te 200 lira olarak tespit edildi.?
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 85 kuruş oldu.?
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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