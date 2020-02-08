Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 342 lira 39 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 9,94 azalarak 131 milyon 141 bin 652 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 342 lira 39 kuruş, en düşük saat 09.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 10 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 62 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA