Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 341 lira 57 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 23,11 artarak 161 milyon 453 bin 383 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 341 lira 57 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 31 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 342 lira 39 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA