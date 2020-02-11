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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 365 lira 89 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

11.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:16Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 365 lira 89 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,93 artarak 168 milyon 275 bin 273 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 365 lira 89 kuruş, en düşük saat 03.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 324 lira 87 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 59 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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