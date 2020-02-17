Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 34 kuruş, en düşük 212 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,71 artarak 158 milyon 564 bin 301 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 338 lira 34 kuruş, en düşük saat 04.00'te 212 lira 18 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 7 kuruş, en düşük 169 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA