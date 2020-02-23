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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 07 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

23.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:36Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 07 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,4 artarak 147 milyon 888 bin 522 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 344 lira 07 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 219 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 615 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 36 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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