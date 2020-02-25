Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 28 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,63 azalarak 135 milyon 545 bin 218 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 336 lira 28 kuruş, en düşük saat 04.00'te 184 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 281 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 23 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA