Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 42 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,22 azalarak 143 milyon 402 bin 465 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 331 lira 42 kuruş, en düşük saat 05.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 29 kuruş, en düşük 215 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA