Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 67 kuruş, en düşük 186 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,05 artarak 132 milyon 91 bin 755 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 338 lira 67 kuruş, en düşük saat 04.00'te 186 lira 53 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 279 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 345 lira 80 kuruş, en düşük 196 lira 31 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA